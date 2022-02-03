Локации для съемок фильмов будут искать в Карелии

Оригинальный проект в сфере киноиндустрии реализуют в Карелии. В паблике Союза кинематографистов республики ВКонтакте сообщили что это серия киноэкспедиций.

- Поверьте, аналогов нет, такое создается впервые, мы проверяли. Итак, о чем же проект? Если кратко, то киноэкспедиция - это процесс поиска локаций для съемок художественных и документальных фильмов и сериалов, - сказано в сообщении.

Проект реализуют на Грант главы Карелии. На эти деньги создадут мобильное приложение для IOS и Android, также комплекс офлайн услуг для локейшн-скаутеров, продюсеров, режиссеров и других членов съемочных команд. Они помогут этим людям находить нужные локации для съемок.

Летом команда проекта и специалисты аудивизуальной сферы поедут в четыре экспедиции в Сортавальский, Прионежский, Медвежьегорский и Кондопожский районы.

Они сформируют паспорта местности, сделают творческую фото- и видеосъемку, запишут многоканальный звук, создадут панораму в 360 градусов и соберут фактуру для фотограмметрии.

Для всех, кто хочет работать с киногруппами, организуют бесплатное обучение. Оно состоится онлайн, преподавателем выступит продюсер из Москвы. // Фото: Skitterphoto/pixabay.com