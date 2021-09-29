29 сентября 2021, 08:07
Монахи Валаама почти каждый день трудятся на картофельных полях
В Валаамском мужском монастыре рассказали, как братия собирает урожай
Монахи монастыря на Валааме в эти дни собирают картошку. О том, что братия почти каждый день трудится на полях, сообщили в официальной группе монастыря ВКонтакте.
Картошку выкапывают братья, трудники и волонтеры, рассказали в монастыре.
- Теперь сотни наполненных мешков будут ждать своих тружеников, которые займутся переборкой, а потом отборным картофелем наполнятся монастырские «житницы». Они будут питать братьев и сестер весь год, сказано в сообщении. // Фото: Иван Трандин/ источник