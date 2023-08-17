Молодые семьи в России стали меньше есть

В 2022 году молодые семьи в России снизили на 8-22 процента потребление всех основных групп продуктов питания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Наиболее сильно в рационе молодых семей сократилось количество молока (на 22 процента), фруктов и масла (на 19 процентов), менее значительно - хлеба (на 15 процентов), мяса (на 14 процентов), овощей (на 9 процентов).

При этом отмечается, что денежные траты на еду молодых семей не снизились за год, несмотря на то, что количество приобретаемых продуктов уменьшилось. // Фото: unsplash.com / Joshua Rawson Harris