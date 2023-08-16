В Гидрометцентре предупредили об опасном солнце в некоторых регионах

В ближайшие дни в ряде южных регионов России ожидается повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Об опасном солнце рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

«Очень неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет 31-34 градуса, там же и индекс будет 6-7 единиц. Нужно быть очень внимательными», - рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что на Северном Кавказе индекс излучения будет достигать 8-9 единиц. При температуре воздуха на уровне 37 градусов метеоролог попросил местных жителей и гостей региона находиться в тени и не загорать в середине дня. // Фото «Петрозаводск говорит»