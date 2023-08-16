Новый предмет появится в российских школах

В российской школьной программе появится новый предмет. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, ее слова приводит «Парламентская газета».

Новый урок будет посвящен профориентации. Его могут назвать «Россия - мои горизонты». На занятиях ученикам будут рассказывать о профессиях и необходимых для них навыках, а также о зарплате в различных сферах экономической деятельности.

Новый урок будут внедрять по той же схеме, что и «Разговоры о важном». Программа должна охватить школьников с шестого класса и старше. // Фото: freepik.com / Gpointstudio