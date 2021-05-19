Молодые петрозаводчане украли ценные вещи и сдали в металлолом

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 31-летней женщина, которая рассказала, что с придомового участка ее дома неизвестные лица похитили коптильню и двухсотлитровый металлический бак, сообщает МВД Карелии.

Сотрудниками полиции были установлены подозреваемые – двое ранее судимых 19-летних петрозаводчан.

Молодые люди признали вину и пояснили, что на территорию они проникли, проломив часть забора. Похищенное имущество сдали в металлолом, выручив за это 1,5 тысячи рублей. Ущерб обязались возместить. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: dachnichek.ru