Молодые люди в коробках перешли пешеходный переход на Ключевой

В Петрозаводске у коробок «выросли» ноги. Необычных пешеходов заметили на Ключевой. Пешеходный переход у дома №29 на Гвардейской вечером в субботу перешли «коробки». Их запечатлела камера городского видеонаблюдения «Сампо.ру».

Несколько молодых людей снимали на видео, как двое молодых людей в коробках, которые закрывали их от головы до ног, переходили «зебру».

На подходе к переходу одна «коробка» упала и долго не могла подняться на ноги. В это время вторая «коробка» перешла дорогу – автомобили уступили пешеходу дорогу. Второй коробочник все-таки поднялся и перебежал дорогу. На необычных участников дорожного движения обратил внимание dtpptz.ru.