В республиканской больнице произойдут перемены

О том, как изменится работа в Республиканской больнице, зашла речь на заседании правительства Карелии в понедельник. В медучреждении ожидают поставку нового оборудования и перепланировку приемного отделения.

Весной в главной больнице Карелии ожидаются перемены. Во-первых, вскоре там проведут перепланировку приемного отделения, что даст возможность разделять потоки пациентов на плановых и экстренных, а врачам системно работать с каждым из них.

Во-вторых, в медучреждении ожидают поставку второго ангиографа, который поможет в этом разделении потоков обследовать пациентов. Напомним, первый аппарат для диагностики состояния сосудов и оперативных вмешательств приобрели два года назад. А с учетом того, что по статистике самое большое количество заболеваний - сердечнососудистые, то новые технологии позволят принимать больных быстрее и качественнее.

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что особое внимание необходимо уделить первичному звену – самой главной составляющей медицинской пирамиды.

Кроме того, министр здравоохранения Михаил Охлопков рассказал о том, что в Сумском Посаде Беломорского района в этом году планируют решить вопрос со строительством многофункционального центра, в котором разместятся сразу и амбулатория, и почтовое отделение, и администрация.

Такое планирование экономически выгодно для небольших населенных пунктов – сокращаются расходы на содержание помещений. Но, по словам министра, для решения этого вопроса необходимо реализовать программу по модернизации. На данный момент сделать это затруднительно, так как местная администрация пока не может выделить земельный участок под строительство здания. (фото hospital.karelia.ru)