Молодые люди попались на удочку низких цен в интернете

Сразу два заявления о мошенничестве в интернете приняли в полицейских отделах Карелии. Жительница Кондопожского района и костомукшанин оказались жертвами мошенников – потеряли крупные суммы денег на сделках купли-продажи, сообщили в пресс-службе МВД республики.

На одном из сайтов 32-летннюю сельчанку привлекла низкая цена стиральной машины. В итоге товар она не получила, вдобавок лишившись 29 тысяч рублей. В подобной ситуации оказался 31-летний житель Костомукши. Он заплатил 100 тысяч рублей за игровую приставку. В итоге остался ни с чем.

«В настоящее время по обоим заявлениям потерпевших проводятся проверки. Правоохранители призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет, помнить о том, что есть вероятность столкнуться с мошенниками. Как правило, они привлекают потенциальных жертв выгодными предложениями и необоснованно низкими ценами»,

- отметили в ведомстве. Фото: pxhere.