Житель Карелии отработал смену и умер

Государственная инспекция труда провела расследование по факту смерти мужчины на рабочем месте в Карелии.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 июля. После рабочей смены водитель, работавший у индивидуального предпринимателя, скончался в бытовом помещении.

В ходе расследования инспекция выяснила, что основной причиной смерти мужчины стало общее заболевание, поэтому инцидент квалифицирован, как не связанный с производством.

В то же время, в ходе расследования были выявлены и иные нарушения трудового законодательства. Материалы дела направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных. Фото: unsplash.com