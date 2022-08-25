25 августа 2022, 12:52
Житель Карелии отработал смену и умер
Госинспекция труда провела расследование смерти водителя, работавшего у индивидуального предпринимателя
Государственная инспекция труда провела расследование по факту смерти мужчины на рабочем месте в Карелии.
По данным ведомства, инцидент произошел 14 июля. После рабочей смены водитель, работавший у индивидуального предпринимателя, скончался в бытовом помещении.
В ходе расследования инспекция выяснила, что основной причиной смерти мужчины стало общее заболевание, поэтому инцидент квалифицирован, как не связанный с производством.
В то же время, в ходе расследования были выявлены и иные нарушения трудового законодательства. Материалы дела направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных. Фото: unsplash.com