25 августа 2022, 12:19
Пьяный водитель напал на полицейского в Карелии
В Костомукше мужчина подозревается в применении насилия в отношении стража порядка
В Костомукше возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, в один из августовских дней стражи порядка остановили автомобиль в Костомукше. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в больницу для проведения медицинского обследования. Там он повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских.
Обстоятельства происшествия выясняются. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: unsplash.com