Пьяный водитель напал на полицейского в Карелии

В Костомукше возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в один из августовских дней стражи порядка остановили автомобиль в Костомукше. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в больницу для проведения медицинского обследования. Там он повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских.

Обстоятельства происшествия выясняются. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: unsplash.com