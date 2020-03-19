Молодую женщину арестовали в Петрозаводске за кражу продуктов

В Петрозаводске за два дня произошли две довольно крупные кражи из продуктовых магазинов. Сначала одно из торговых учреждений понесло убытки на сумму около 3300 рублей, а на следующий день другой магазин лишился продуктов общей стоимостью 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

С помощью камер наблюдения стражи порядка установили, что кражи совершала одна и та же женщина - 27-летняя горожанка. Она уже была знакома полицейским. Подозреваемая во всем призналась и рассказала, что продукты продавала на улице.

Молодая женщина арестована, возбуждены уголовные дела по фактам краж.