Частная баня сгорела на юге Карелии

В среду утром, 18 марта, на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступило сообщение о том, что на улице Садовой горит частная баня. Не прошло и пяти минут, как пожарные уже были на месте происшествия, к этому моменту огонь уже хозяйничал внутри помещения.

Пожарным потребовалось всего пять минут, чтобы остановить распространение огня, затем возгорание ликвидирован полностью.

В результате пожара в частной бане огнем были повреждены стены, пол и потолок на общей площади восемь квадратных метров. По какой причине в столь ранний час загорелась баня, теперь предстоит выяснить специалистам. Материальный ущерб устанавливается.