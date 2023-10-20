Молодой врач пошел под суд в Карелии

В Костомукше осужден 29-летний мужчина. Горожанин, работавший врачом, обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает республиканская прокуратура.

Было установлено, что в апреле 2022 года местная жительница обратилась в медицинское учреждение с жалобами на состояние здоровья. В больнице врач, решив, что у пациентки развилась аллергическая реакция, не принял мер по лечению заболевания. В итоге женщине стало намного хуже, ее пришлось спасать с помощью санитарной авиации.

Медику назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на этот же срок. // Фото: freepik.com / Racool Studio