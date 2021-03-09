Молодой водитель травмирован в ДТП на «Коле» в Карелии

8 марта в 23:30 в Пряжинском районе, на 378-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Ивеко» неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Нефаз», который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП 28-летний водитель «Ивеко» получил травмы, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото источника