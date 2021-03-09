Друг едва не забил жителя Карелии до смерти

Медики проинформировали полицию Петрозаводска о 28-летнем пациенте, находящемся в крайне тяжёлом состоянии, сообщает МВД Карелии.

Врачи диагностировали у жителя карельской столицы черепно-мозговую травму.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска выяснили, что к происшествию причастен давний друг потерпевшего – 30-летний местный житель.

Установлено, что в декабре 2020 года оба приятеля были приглашены в гости к общему знакомому. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодые люди повздорили. Выяснять отношения вышли на улицу, где, по версии следствия, подозреваемый нанёс своему сопернику множество ударов. В последующем вред здоровью, причинённый участнику конфликта, был квалифицирован как тяжкий.

В настоящий момент возбуждено и расследуется уголовное дело. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы. Пострадавший до сих пор находится под наблюдением медиков.

Фото из группы МВД по Республике Карелия