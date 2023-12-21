Молодой водитель на LADA Granta влетел в отбойник и в Mercedes-Benz

Два автомобиля столкнулись вечером 20 декабря на трассе «Кола» в Сегежском районе. Авария произошла на 679-м километре федеральной автодороги, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем LADA Granta был 20-летний водитель, в 16:40 он потерял управление. Автомобиль занесло, он врезался в силовое ограждение.

От сильного удара легковушку вынесло на встречную полосу, там она врезалась в микроавтобус Mercedes-Benz.

Водитель легкового автомобиля получил травмы, но он отказался от госпитализации. Обстоятельства аварии устанавливаются. // фото: ГИБДД Карелии