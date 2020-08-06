Молодой рецидивист обворовал дачу жителей Карелии

Непрошеный гость побывал на чужой даче в Муезерском районе. Вернувшиеся хозяева обнаружили разбитое окно и пропажу телевизора. Под подозрением оказался 25-летний местный житель.

Как предполагают в полиции, молодой человек знал, в какое время дом пустует. Похищенную технику подозреваемый сбыл.

Ранее молодой человек привлекался к ответственности за имущественное преступление. Фигуранту нового уголовного дела грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.