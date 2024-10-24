Молодой мужчина умер после наезда автомобиля в Карелии

Вечером 23 октября в Пряже произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, в 19:40 на одной из улиц поселка 52-летний водитель автомобиля Volvo сбил 36-летнего пешехода, который шел по дороге навстречу автомобилю.

В результате ДТП местный житель получил травмы. Он был доставлен в больницу, где вскоре умер.

Обстоятельства трагического происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. // Фото Госавтоинспекции