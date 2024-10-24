Молодого гостя Петрозаводска задержали в гипермаркете

На днях в одном из гипермаркетов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. По тревоге на место экстренно выдвинулись сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Охранники рассказали стражам порядка, что один из покупателей взял с прилавка беспроводную колонку и массажер, спрятал товары под одеждой и попытался вынести их из торгового зала. Ущерб мог составить 5000 рублей. Нарушитель был остановлен охранниками.

Выяснилось, что незадачливому вору 18 лет. Он приехал в столицу Карелии из Новгорода. Мужчина был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs