Пенсионерку заподозрили в обмане пожарных в Карелии

Непонятная история произошла вечером в среду в Костомукше. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В 18 часов 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Костомукши поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Пенсионерка сообщила, что она находится на территории детского сада на улице Первомайской. Ей плохо, но она не имеет возможности выйти с территории, так как калитка закрыта, а через забор перелезть она не может.

Прибывшие к месту вызова пожарные аккуратно отжали калитку и открыли проход. Оказавшись вне территории детского сада, пенсионерка заявила, что ей уже стало хорошо, скорая ей не нужна, после чего женщина удалилась по своим делам. // Фото: unsplash.com / Tiago Muraro