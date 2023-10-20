20 октября 2023, 19:02
Молодой мужчина съел шаурму и умер в Петербурге
В Северной столице выясняются обстоятельства смерти 27-летнего горожанина
В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина умер после того, как съел на ужин шаурму. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации источника, петербуржец купил шаурму в ларьке. На следующий день после ее употребления мужчине стало плохо, но он все равно отправился на работу. Там его состояние ухудшилось, началась рвота.
Вечером того же дня девушка горожанина нашла его мертвым в квартире. Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили.
По предварительной версии, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. // Фото: unsplash.com / Io & Tech