Молодой мужчина съел шаурму и умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина умер после того, как съел на ужин шаурму. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, петербуржец купил шаурму в ларьке. На следующий день после ее употребления мужчине стало плохо, но он все равно отправился на работу. Там его состояние ухудшилось, началась рвота.

Вечером того же дня девушка горожанина нашла его мертвым в квартире. Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили.

По предварительной версии, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. // Фото: unsplash.com / Io & Tech