Молодой мужчина пропал без вести в Карелии

Полиция Пряжинского района объявила о розыске жителя поселка Пряжа Егора Варламова 1995 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

Сообщается, что 19 июня молодой человек ушел из дома, с тех пор о его судьбе ничего не известно. Пропавший может находиться в Петрозаводске.

Рост мужчины 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткая стрижка. Был одет в синие джинсы, черную кофту, черную ветровку, кроссовки черные с красными вставками.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить по телефонам: 8 814 563 29 60, 8 814 56312-39, 8814 563 29 68, 8 911 663 69 20.