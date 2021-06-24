24 июня 2021, 16:53
Происшествия

Леса горят в Карелии - пожарных доставляют на самолетах и вертолетах

28 человек пытаются справиться с пожарами в лесах Муезерского района

За последние сутки в Карелии зафиксировано пять новых лесных пожаров. Леса горели в Пряжинском, Муезерском, Сегежском и Медвежьегорском районах. Общая площадь возгорания составила 18,1 га.

На утро 24 июня в республике действует 6 лесных пожаров. Пять из них локализовано, что означает, что пожары не распространятся на большую площадь. Общая площадь действующих лесных пожаров 58,4 га, сообщили в Минприроды региона.

За минувшие сутки Карельскому центру авиационной и наземной охраны лесов удалось потушить 10 пожаров на площади 36,7 га.

В Муезерском районе два пожара находятся в авиазоне. Самолет Ан-2 и вертолет Ми-8 доставили пожарных для тушения лесов. В тушении полыхающего леса в это районе задействованы 28 человек. Тушение продолжается. Среди возможных причин пожаров – человеческий фактор и грозы.

Всего с начала сезона леса в Карелии горели 75 раз на площади 242,0 га. (фото tv2.today)

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