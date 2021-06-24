24 июня 2021, 16:46
В Петрозаводске мужчина сбросил знакомую с балкона
Житель карельской столицы предстанет перед судом за покушение на убийство
В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство своей знакомой. Обвинительное заключение утверждено прокурором города, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Преступление произошло в апреле 2020 года. По версии следствия, в одном из домов мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной, которая высказала ему претензии из-за избиения им своей матери. Нетрезвый горожанин взял знакомую на руки и выбросил ее с балкона третьего этажа.
Потерпевшей посчастливилось выжить, поскольку при падении она не получила тяжелых травм.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд. Вскоре оно будет рассмотрено по существу. Фото prufy.ru