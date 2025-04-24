Молодой мужчина пострадал в ДТП в Петрозаводске

Вечером 23 апреля в Петрозаводске произошло ДТП на улице Суоярвской. Есть пострадавший, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 23-летний водитель автомобиля Audi не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, который имел преимущество.

В результате аварии травмы получил 21-летний водитель Volkswagen. Обстоятельства случившегося устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»