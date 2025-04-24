Чиновницу в Карелии судят за полуголое фото чужого мужа

24 апреля в Прионежском районном суде начались прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении главы Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирины Сафоновой.

Ее обвиняют в распространении сведений о личной жизни супруга бывшего директора Шелтозерского дома культуры Юлии Лумбиной с использованием служебного положения ч. 2 ст. 137 УК РФ.

По версии обвинения, Сафонова направила подруге Лумбиной фотографию нетрезвого и полуобнаженного Алексея Лумбина. Личные видеозаписи хранились на рабочем ноутбуке Лумбиной, которую Сафонова уволила с руководящей должности.

Гособвинитель Дмитрий Павлов переквалифицировал часть статьи обвинения на более мягкое, убрав «с использованием служебного положения». Он предложил признать Сафонову виновной по ч. 1 ст. 137 УК РФ и наказать штрафом в 100 тысяч рублей.

В связи с истечением срока давности, Павлов предложил освободить Сафонову от наказания. Параллельно гособвинитель поддержал гражданский иск Лумбиной к Сафоновой о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Глава поселения вину не признала и выступила против прекращения уголовного дела. Она настаивает на своей невиновности. © «Петрозаводск говорит»