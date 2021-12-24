Молодой человек во время семейного ужина воткнул ножницы в шею отчима

Медики больницы в Питкярантском районе сообщили в полицию о пациенте с ножевыми ранениями. 47-летнего мужчину привезли в тяжелом состоянии, на шее у него было два ранения.

Полицейские выяснили, что 28-летний молодой человек был в гостях у матери и отчима. Во время семейного ужина возник конфликт. Пасынок схватил ножницы и ударил хозяина квартиры, после чего сбежал, рассказали в пресс-центре МВД.

В МВД возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы. (фото pixabay.com, saeedkebriya)