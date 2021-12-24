Дорожный блок сдуло порывом ветра под приближающийся автомобиль

Необычное ДТП случилось вечером 22 декабря на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в столице Карелии. Момент столкновения разделительного пластикового блока и легкового автомобиля запечатлела камера наблюдения «Сампо.ру».

Автомобиль двигался по проспекту Ленина вниз. В этот момент, вероятно, сильный порыв ветра сдвинул пластиковый барьер. Его вынесло на дорогу прямо перед машиной.

Dtpptz.ru предположил, что блок не был утяжелен. По информации издания, разделительный дорожный блок без наполнения водой весит 20-25 кг, его длина - около 2 м, а высота - до 80 см.

При столкновении автомобиль может получить повреждения бампера, осветительных приборов.