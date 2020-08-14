14 августа 2020, 07:05
Молодой человек утонул в Карелии
Тело 25-летнего погибшего извлекли из искусственного водоема вблизи Костомукши
Несчастный случай произошел 8 августа недалеко от Костомукши. Подробности сообщил Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Молодой человек, 1995 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения купался в искусственном водоеме в четырех километрах от города горняков. Его товарищ вынырнул из воды, а молодой человек нет. Водолазы кемского и медвежьегорского отрядов Карельской республиканской поисково-спасательной службы 12 августа извлекли тело погибшего.
За это лето на водоемах Карелии утонули семь человек.