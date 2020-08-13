Мошенники массово атаковали жителей Петрозаводска

Жители Петрозаводска продолжают попадаться на уловки мошенников. За минувшие сутки в полицию поступило пять заявлений о хищении денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В одном из случаев 37-летней горожанке позвонили, якобы, представители банка. Они сообщили, что деньгами женщины пытаются завладеть злоумышленники. Звонившие вызвали для нее такси и попросили снять все деньги с карты и перевести на неизвестный счет. Горожанка действительно сняла деньги, но переводить всю сумму не спешила. Она отправила тысячу рублей, после чего столкнулась с давлением злоумышленников и поняла, что ее обманывают. Женщина обратилась в полицию.

Еще один горожанин пострадал при покупке бетонных плит через Интернет. Оказалось, что он перевел 55 тысяч рублей не продавцу, а мошеннику, который неизвестным образом подключился к сделке.

Также пострадали двое несовершеннолетних. Парень и девушка получили в соцсети сообщения со страницы друга, которая, как оказалось, была взломана. Молодые люди перевели мошенникам 8 тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.