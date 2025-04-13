Молодой человек совершил теракт в Архангельске

В Архангельске 21-летний мужчина обвиняется в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, вечером 12 апреля мужчина облил горючей жидкостью четыре автомобиля полиции и поджег их. В результате происшествия были серьезно повреждены три машины. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Подозреваемого задержали на месте. Он пояснил, что совершил преступление, «находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общался по телефону».

Архангельский суд принял решение арестовать молодого человека. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении теракта. © «Петрозаводск говорит»