13 апреля 2025, 17:06
Молодой человек совершил теракт в Архангельске
Арестован 21-летний мужчина, который сжег полицейские автомобили в российском городе
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch
В Архангельске 21-летний мужчина обвиняется в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, вечером 12 апреля мужчина облил горючей жидкостью четыре автомобиля полиции и поджег их. В результате происшествия были серьезно повреждены три машины. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали сотрудники экстренных служб.
Подозреваемого задержали на месте. Он пояснил, что совершил преступление, «находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общался по телефону».
Архангельский суд принял решение арестовать молодого человека. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении теракта. © «Петрозаводск говорит»