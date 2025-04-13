Трамвай сбил насмерть женщину в Петербурге

В Санкт-Петербурге трамвай сбил насмерть женщину. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, трагедия произошла днем 13 апреля в Кировском районе Северной столицы. Женщина внезапно вышла на пути на запрещающий сигнал светофора перед близко идущим трамваем. Состав задел горожанку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

На месте происшествия работает следственная группа. Выясняются обстоятельства трагедии. © «Петрозаводск говорит»