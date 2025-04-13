Земля содрогнулась в российском регионе

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным источника, жители региона ощутили подземные толчки силой до трех баллов. При этом в эпицентре сейсмособытия магнитуда составляла, по предварительным данным, 4,9 балла.

Эпицентр землетрясения находился на глубиной 58,9 километра под морским дном в Авачинском заливе. Эпицентр располагался в 74 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Информации о возможных жертвах и разрушениях, как и об угрозе цунами, не поступало. © «Петрозаводск говорит»