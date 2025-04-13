Маленькая девочка обварилась кипятком и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка получила страшные ожоги из-за неудачного движения. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел вечером 12 апреля в Павловске. Малышка потянулась за чашкой и случайно опрокинула на себя электроплитку с кастрюлей с кипящей водой.

Прибывшие медики диагностировали у ребенка ожоги 20% тела второй-третьей степени. Пострадали живот, грудь и левая рука. Малышку экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Отмечается, что девочка растет в благополучной семье. Обстоятельства случившегося выясняет следствие. © «Петрозаводск говорит»