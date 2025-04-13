13 апреля 2025, 11:44
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в российском городе
Три человека пострадали при взрыве бытового газа в Ханты-Мансийске
Фото: unsplash.com / Ioetech
В Ханты-Мансийске вечером 12 апреля произошел мощный взрыв в одной из многоэтажек. Об этом пишет «Лента.ру».
По информации источника, в одной из квартир жилого дома на улице Промышленной взорвался бытовой газ. После этого начался пожар, который полностью охватил пострадавшую квартиру. Также был поврежден фасад здания и выбиты окна в соседних домах.
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Обошлось без жертв. В тушении пожара участвовали десять единиц техники и 40 спасателей.
Причины происшествия устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»