Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в российском городе

В Ханты-Мансийске вечером 12 апреля произошел мощный взрыв в одной из многоэтажек. Об этом пишет «Лента.ру».

По информации источника, в одной из квартир жилого дома на улице Промышленной взорвался бытовой газ. После этого начался пожар, который полностью охватил пострадавшую квартиру. Также был поврежден фасад здания и выбиты окна в соседних домах.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Обошлось без жертв. В тушении пожара участвовали десять единиц техники и 40 спасателей.

Причины происшествия устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»