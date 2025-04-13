13 апреля 2025, 11:44
Россия

Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в российском городе

Три человека пострадали при взрыве бытового газа в Ханты-Мансийске
Фото: unsplash.com / Ioetech

В Ханты-Мансийске вечером 12 апреля произошел мощный взрыв в одной из многоэтажек. Об этом пишет «Лента.ру».

По информации источника, в одной из квартир жилого дома на улице Промышленной взорвался бытовой газ. После этого начался пожар, который полностью охватил пострадавшую квартиру. Также был поврежден фасад здания и выбиты окна в соседних домах.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Обошлось без жертв. В тушении пожара участвовали десять единиц техники и 40 спасателей.

Причины происшествия устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
ХМАО
Ханты-Мансийск
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