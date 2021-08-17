Молодой человек сдал прицеп петрозаводчанина в металлолом

В полицию Петрозаводска обратился мужчина, сообщивший о пропаже его прицепа. Транспортное средство он оставил у одного из боксов в гаражно-строительном кооперативе. Кто мог положить глаз на прицеп, мужчина не знал. Ущерб от хищения он оценил в 30 тысяч рублей, сообщили в МВД.

Оперативники предположили, что к краже причастен 29-летний ранее судимый петрозаводчанин. Молодой человек объяснил, что посчитал прицеп бесхозным. Он сдал его в пункт приема металлолома, деньги успел потратить.

Фигурант уголовного дела пообещал возместить ущерб. (фото pixabay.com)