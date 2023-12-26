Молодому жителю Карелии переломали ребра на улице

Медики вызвали полицию после того, как к ним поступил молодой человек с тяжелыми травмами. У 25-летнего жителя Сортавальского района были сломаны ребра, также у него диагностировали разрыв легкого.

Оперативники предположили, что к преступлению мог быть причастен 26-летний молодой человек, ранее судимый за насильственные преступления.

Молодой человек известен в Сортавале как человек, который любит решать проблемы с помощью физической силы. По версии полиции, кто-то рассказал парню, что потерпевший толкнул их общую знакомую, тот решил избить «обидчика», посчитав, что так заступится за девушку. Он отыскал молодого человека, повалил на землю и долго пинал.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Парня заключили под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. // фото unsplash,com/ Max Fleiscmann