26 декабря 2023, 14:38
Происшествия

Восьмерых эфиопов выловили на севере Карелии

Находившихся в республике нелегалов без документов выдворят из России

Восьмерых граждан Эфиопии обнаружили на территории Лоухского района. Иностранцы находились в Карелии незаконно, без права пребывать в России, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Уезжать мигранты не хотели, хотя у них не было позволяющих остаться в нашей стране документов.

Лоухский районный суд 25 декабря рассмотрел административные дела в отношении иностранцев и оштрафовал каждого на две тысячи рублей. Кроме того, всех выдворят за пределы РФ. // фото: master1305 / freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
Лоухский район
эфиопы