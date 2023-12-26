Восьмерых эфиопов выловили на севере Карелии

Восьмерых граждан Эфиопии обнаружили на территории Лоухского района. Иностранцы находились в Карелии незаконно, без права пребывать в России, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Уезжать мигранты не хотели, хотя у них не было позволяющих остаться в нашей стране документов.

Лоухский районный суд 25 декабря рассмотрел административные дела в отношении иностранцев и оштрафовал каждого на две тысячи рублей. Кроме того, всех выдворят за пределы РФ. // фото: master1305 / freepik.com