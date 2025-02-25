Молодого мужчину пытались убить на улице в Карелии

В Костомукше молодого мужчину пытались убить на улице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, утром 23 февраля в больницу в городе горняков поступил 24-летний молодой человек в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранениями. Сотрудники Следственного комитета и полиции установили подозреваемого в нападении.

По версии следствия, 33-летний мужчина находился в то утро на улице в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился с пострадавшим и нанес ему не менее пяти ударов ножом. Убить жертву преступнику помешал очевидец. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Суд принял решение арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Произведен осмотр места преступления, допрошены свидетели, изъято орудие преступления. Устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото СК