Молодежный совет провел экскурсию по инфраструктуре предприятий

Адаптация новых специалистов – важное направление в любой компании. От того, насколько комфортно чувствуют себя сотрудники на рабочем месте, зависит качество их работы, а, значит, и комфорт горожан. ГК «РКС-Петрозаводск» важно, чтобы вовлеченность в работу прошла быстро, поэтому особенно в первые месяцы работы старается поддерживать новичков.

Для того, чтобы ускорить привыкание новых сотрудников к рабочему процессу, в феврале Молодежный совет компаний провел для них экскурсию по инфраструктуре «ПКС-Тепловые сети» и «ПКС-Водоканал». Объектов предприятий в городе много, поэтому не с каждым из них специалисты взаимодействуют напрямую.

Знакомство с компанией началось с посещения аварийно-диспетчерских служб водоканала и тепловых сетей, куда в первую очередь поступают сообщения о повреждениях на городских сетях. Сотрудникам объяснили, каким образом подразделения работают в режиме 24/7, и представили системы мониторинга и узкоспециализированное оборудование, которое используют бригады.

Далее детально с объектами тепловых сетей Петрозаводска гостей познакомили руководители подразделений и представители Молодежного совета Вениамин Дорофеев и Давид Остапчук. На экскурсиях по понижающей насосной станции на Лососинской набережной и котельной поселка Мелиоративный специалисты рассказали об особенностях теплоснабжения города и представили работу автоматических систем управления. На водоочистительных (ВОС) и канализационно-очистительных (КОС) сооружениях вместе с инженером-технологом Александрой Богдановой и старшим технологом Светланой Гориной сотрудники «РКС-Петрозаводск» смогли увидеть полный цикл очистки воды: от водозабора до возвращения в Онежское озеро.

О том, насколько важна поддержка в первые месяцы работы, рассказала ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «ПКС-Тепловые сети» и участник Молодежного совета Анастасия Хандрук:

Любой человек всегда испытывает стресс при смене места работы. Люди переживают, смогут ли справиться с новым функционалом и влиться в коллектив. Экскурсия по производству стала одним из методов погружения новичков рабочий процесс. Во встрече приняли участие представители ВОС и КОС, специалисты экономического направления, группы управления производственными активами и автотранспортного цеха. Все сотрудники работают в компании недавно – от недели до двух месяцев.

Стать частью большой команды ГК «РКС-Петрозаводск» могут как опытные, так и начинающие специалисты. Уточнить перечень свободных вакансий можно по телефонам 8 (981) 400-64-29, 8 (8142) 71-00-44 и электронной почте m.melentjeva@rks.karelia.ru.

Для трудоустройства все соискатели проходят медицинскую комиссию, которая оплачивается работодателем, и получают официальное оформление согласно Трудовому кодексу РФ. С первого дня работы на сотрудника распространяются положения коллективного договора: оказание финансовой помощи в сложном материальном положении и для получения первого высшего образования, частичная оплата дорогостоящих лекарств и компенсация проезда до места отдыха. Также компания выделит средства на погашение ипотечного платежа раз в год или разовый платеж за съем жилья.

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал», ИНН 1001291146, ERID: Pb3XmBtzt7aSVrfbXd6nVK86X3D2UxYEo43gtn2