Молодежную сборную по хоккею сняли с авиарейса из-за курения и масок

В Канаде молодежную сборную по хоккею сняли с рейса из Калгари во Франкфурт. Вместе с россиянами не пустили на борт и сборную Чехии, сообщает РИА “Новости”.

По словам источника агентства, члены российской сборной не соблюдали масочный режим, а чехи намеревались пронести на борт пиво. Кроме того, была информация, что главный тренер российской “молодежки” курил на трапе, который соединяет самолет со зданием аэровокзала.

Тренер позже опроверг факт курения, однако подтвердил, что его подопечные нарушили правила ношения масок.

"Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса, – медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно", – говорится в заявлении Федерации хоккея.

Чехи, в свою очередь, винят в произошедшем россиян: якобы у спортсменов из Чехии и России были похожие толстовки, и бортпроводники не стали разбираться, кто есть кто, и сняли с рейса всех — и нарушителей, и непричастных.

Многочисленные эксперты осудили поведение спортсменов.

— Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Надо принять самые суровые меры, в контракте должно быть все прописано. Мы и так без флага и гимна. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте, — заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. // Фото: Pixabay