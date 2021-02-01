Молодая женщина травмирована в ДТП на севере Карелии

30 января в 11 утра на подъезде к Беломорску произошло ДТП. В результате происшествия пострадала женщина, сообщили в полиции карельского города.

По данным ведомства, 61-летняя водитель автомобиля «Киа Пиканто» не учла боковой интервал и совершила касательное столкновение со встречным автомобилем «Рено Сандеро».

В результате аварии травмы получила 26-летняя пассажирка «Рено».

В ГИБДД напомнили о том, что водителям необходимо учитывать дорожные и погодные условия и выбирать безопасную скорость движения в зимний период. Фото полиции Беломорска