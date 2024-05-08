Молодая женщина бесследно исчезла в Карелии

В Кондопоге пропала Аксинья Бехорашвили 1992 года рождения. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Доброспас».

По информации источника, утром 5 мая молодая женщина вышла из дома на улице Пролетарской. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Рост пропавшей 167 сантиметров, вес 49 килограммов, худощавого телосложения. Волосы темные до плеч. Женщина была одета в черную куртку, черные джинсы, черные полусапожки.

Всех, кто видел этого человека в последние дни, просят незамедлительно звонить по телефону +7 921-528-11-11. // Фото ПСО «Доброспас»