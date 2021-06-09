Молодая петрозаводчанка украла у пенсионерки золотые серьги и деньги

В полицию Петрозаводска обратилась 61-летняя жительница города. Женщина рассказала, что у нее украли золотые серьги и деньги - общий ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 32-летняя знакомая потерпевшей. Она призналась в краже. Женщина рассказала, что сначала спрятала украшения в квартире, а потом, когда увидела, что хозяйка не замечает пропажи, вынесла серьги и продала. Деньги были потрачены на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото sterhluki.ru