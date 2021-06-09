Труп молодого мужчины нашли сегодня ночью на улице в Петрозаводске

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 9 июня в лесном массиве недалеко от Вознесенского шоссе обнаружен труп молодого мужчины с травмами головы.

В совершении убийства признался приятель погибшего. Он рассказал правоохранителям, что в ходе ссоры нанес товарищу множество ударов металлической трубой по голове.

На данный момент закончен осмотр места происшествия. Опрашиваются свидетели, назначены экспертизы, выясняются обстоятельства трагедии. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Фото mk.ru