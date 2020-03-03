Молодая петрозаводчанка пропила украденный у знакомой телефон

В полицию Петрозаводска была вынуждена обратиться 56-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что к ней в гости приходила знакомая, а после ее ухода из дома пропал мобильный телефон. Ущерб был оценен в 5600 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 27-летней подозреваемой. Женщина рассказала, что выпивала в гостях у заявительницы. Воспользовавшись тем, что хозяйка перестала следить за обстановкой, она похитила мобильный телефон. Сначала злоумышленница пользовалась гаджетом в личных целях - выходила в социальные сети, а также записала развлекательный ролик и поделилась им в видеохостинге. Вскоре похищенное она продала за 1500 рублей. Деньги потратила в магазине: купила хлеб, масло, колбасу и бутылку водки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.