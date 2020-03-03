В Карелии горничная украла миллион и фотографировалась с деньгами

Супружескую пару из Мурманской области обокрали в Карелии. Гости региона были вынуждены обратиться в полицию. Пропала сумма, равная примерно миллиону рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что Карелию супруги проезжали транзитом по пути в Санкт-Петербург. Отдохнуть они остановились в одном из гостиничных комплексов Прионежья. Когда чета приехала в пункт назначения, то обнаружила пропажу сумки с документами, авиабилетами и крупной суммой денег. Они вернулись в карельскую гостиницу, но сумка не нашлась.

Заявитель, 63-летний мурманчанин, заявил в полицию о хищении 200 000 рублей и 10 000 евро. Он сообщил, что эти деньги предназначались для дорогостоящего лечения, в том числе за рубежом.

Сотрудники уголовного розыска осмотрели гостиницу и в одном из номеров обнаружили похищенную сумку, внутри - билеты, документы и лишь 3 800 евро в потайном кармане. Все это было изъято и возвращено законным владельцам.

Вскоре оперативники выяснили, что номера убирала горничная, которая после той смены на работу не вышла и сообщила работодателю, что уехала. Однако стражи порядка обнаружили 43-летнюю подозреваемую дома, хотя долгое время дверь она не открывала, надеясь скрыться от правоохранителей.

При обыске по месту жительства фигурантки были изъяты 5 200 евро и 30 000 рублей. Примечательно, что в ее гаджете полицейские обнаружили фотографии, на которых подозреваемая изображена со множеством купюр.

Жительница Прионежья, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, во всем призналась. В рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи, совершенной в крупном размере, ведется расследование. Выясняются обстоятельства исчезновения недостающей суммы.