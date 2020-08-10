Молния подожгла дом в Кондопожском районе

Вчера вечером в 22 часа 00 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о пожаре в дачном доме в урочище Малое Вороново.

На место происшествия без промедления выехали пожарные из города бумажников и села Спасская Губа. Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то у деревянного строения горела крыша. Пожарным потребовалось немало усилий, чтобы остановить распространение огня.

Тушение пожара затруднял еще тот факт, что подвоз воды пришлось осуществлять с реки Суна, расположенной в полутора километрах от места происшествия. Но несмотря на это пожарные справились с огнем.

В результате пожара в дачном доме огнем были повреждены кровля и деревянная обрешетка на общей площади 30 квадратных метров. Как установили специалисты, причиной пожара стала молния, которая угодила в дачный дом.