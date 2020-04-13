Мокрый снег с дождем ожидаются во вторник в Карелии

Завтра, 14 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0+2, днем +6+8.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +2-3, местами до -7, днем +3+8.

В Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +3, переменная облачность, снег с дождем.

В Сортавале до +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.